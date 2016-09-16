蒙古媒體刊登台灣爭取參與ICAO投書
蒙古當地重要媒體今天再度大篇幅報導，台灣爭取參與國際民航組織（ICAO）大會投書，內容闡述台灣爭取參與本次ICAO大會相關會議、活動與機制的訴求與意義等。
蒙古二家重要蒙文日報「民族郵報」（National Post）及「蒙古新聞報」（Mongolian News）於9月16日分別以「為確保國際飛航安全，臺灣應常態性有意義的參與國際民航組織大會」，以及「黃國榮：臺、蒙航空客運量日益增加」為標題，以半版篇幅刊登中華民國駐蒙古代表黃國榮具名的投書，闡述台灣爭取參與本次第39屆ICAO大會相關會議、活動與機制的訴求與意義。
這二篇投書是繼蒙古唯一英文日報UB POST於9月5日刊登黃國榮的英文投書後，當地主流媒體再次刊登駐蒙古代表處就台灣有意義參與ICAO為題的相關投書。
「蒙古新聞報」特以專文中有關今年1月至7月蒙古民眾訪臺人次，與去年同期相比成長將近7%；臺灣民眾訪蒙人次成長幅度更高達45.6%，凸顯兩國空運往來及雙邊關係日趨頻密現象做為標題，呼應駐蒙古代表處呼籲蒙古各界應支持給予臺灣民眾落地簽證，或電子簽證等簽證便利待遇的訴求。
第39屆ICAO大會訂於9月27日至10月10日在加拿大蒙特婁舉行，預定討論遏止恐攻等飛航安全及維安挑戰、減排標準、民航市場自由化及消費者保護等重要議題。臺灣希望能比照三年前的第38屆大會，以受大會主席邀請的方式與會。1050916
(中央社)
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