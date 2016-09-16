北北基宣布17日停止上班上課

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基隆市、台北市及新北市今天晚間宣布，17日已達停止上班及上課標準。

台北市政府表示，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於晚上8時宣布17日已達停止上班及上課標準。

新北市政府也表示，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於晚上8時宣布17日已達停止上班及上課標準。

基隆市政府同樣宣布，17日已達停止上班及上課標準。1050916

(中央社)