川普頭髮真假 美脫口秀主持人動手實測
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一頭梳理有致的招牌金髮，已成為這次美國總統大選的諸多謎團之一，連電視節目主持人都忍不住想一探究竟。
根據法新社和「時代雜誌」（Time）網站報導，這名經常自以為是的總統候選人受訪語帶克制，開得起玩笑，現身美國最受歡迎的深夜喜劇節目「吉米法隆深夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。
吉米法隆模仿川普招牌說話方式，大開川普玩笑，甚至在節目最後提出大膽要求：「我可以撥弄你的頭髮嗎？」
吉米法隆解釋，這可能是他最後一次要求川普作這麼不總統的事，如果川普11月總統大選擊敗希拉蕊（Hillary Clinton），入主白宮。現場觀眾一片瘋狂。川普笑著答應。
吉米法隆伸出魔掌，快速播弄川普頭髮，沒有東西掉落，70歲的川普只能耐著性子陪著笑臉。
此外，吉米法隆還幫川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladmir Putin）之間的兄弟情取一個新名詞Vlump，還問他為什麼愛吃速食。
川普說：「至少你知道吃的是什麼。」川普進一步說，如果他到不熟悉的地方，「假如他們不喜歡我。我最好還是吃速食」。
吉米法隆還感謝川普提供他不少脫口秀的素材。吉米法隆說：「你說了一些令人震驚的話。」川普回道：「但我現在盡量不說了。」（譯者：中央社劉淑琴）1050916
(中央社)
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