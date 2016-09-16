災區被兩人架起過積水 浙江官員免職

中國大陸浙江省泰順縣一官員在救災現場被兩人架起過積水「出淤泥而不染」的照片今天中午起在微博、微信流傳。泰順縣教育局下午就宣布將這名科長免職。

颱風「莫蘭蒂」侵襲，位於浙江最南端的泰順縣15日有3座列入大陸全國重點保護文物的古廊橋被沖毀，全縣受災16.3萬人，緊急轉移安置1.29萬人，死亡3人，失蹤2人。

澎湃新聞報導，照片顯示，在淤泥堆積的道路上，兩名穿白襯衫、西褲、雨鞋、佩工作證的男子在左右兩側架著一名中年男子。被架起的男子穿鞋邊為白色的運動鞋，腳踩在沙袋上，前面有積水。

畫面上其他人都穿雨鞋或拖鞋，只有被架起的中年男子穿運動鞋。泰順縣教育局證實，中年男子為教育局計財科科長包序威。

據報導，包序威下午在電話受訪時解釋，早上只是收到通知去局裡開會，就穿了球鞋。會議結束後，才知道馬上要去受災現場，但來不及回家換鞋。

他說，途徑三魁鎮曙光路時，由於道路泥濘，車輛無法通行，一行人下車步行。中國人民財產保險公司泰順分公司工作人員正在現場估計損失，由於包序威與他們熟識，便一邊幫忙遞沙袋、磚頭，一邊緩慢通過。

包序威表示，快走出泥濘路段時，由於積水面大，想跨過去但沒成功，保險公司人員就上前扶了一把。「由於都認識，我沒推辭，其實就借力抬了一把，大概4、5秒，沒想到被拍了」。

包序威解釋，其實他的鞋底沾著很厚的淤泥。對於被免去科長職務，他說，「我心裡覺得很冤枉，但只能接受」。

拍照片的是中國人保財險公司泰順分公司負責救災理賠的胡黎明。他告訴澎湃新聞，拍照的本意是「體現團結互助」。

由於這起輿情對全縣救災工作造成較大負面影響，泰順縣教育局中共黨委召開緊急會議，決定免去包序威計財科科長職務，並展開調查工作。1050916

(中央社)