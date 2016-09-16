災區被兩人架起過積水 浙江官員免職
中國大陸浙江省泰順縣一官員在救災現場被兩人架起過積水「出淤泥而不染」的照片今天中午起在微博、微信流傳。泰順縣教育局下午就宣布將這名科長免職。
颱風「莫蘭蒂」侵襲，位於浙江最南端的泰順縣15日有3座列入大陸全國重點保護文物的古廊橋被沖毀，全縣受災16.3萬人，緊急轉移安置1.29萬人，死亡3人，失蹤2人。
澎湃新聞報導，照片顯示，在淤泥堆積的道路上，兩名穿白襯衫、西褲、雨鞋、佩工作證的男子在左右兩側架著一名中年男子。被架起的男子穿鞋邊為白色的運動鞋，腳踩在沙袋上，前面有積水。
畫面上其他人都穿雨鞋或拖鞋，只有被架起的中年男子穿運動鞋。泰順縣教育局證實，中年男子為教育局計財科科長包序威。
據報導，包序威下午在電話受訪時解釋，早上只是收到通知去局裡開會，就穿了球鞋。會議結束後，才知道馬上要去受災現場，但來不及回家換鞋。
他說，途徑三魁鎮曙光路時，由於道路泥濘，車輛無法通行，一行人下車步行。中國人民財產保險公司泰順分公司工作人員正在現場估計損失，由於包序威與他們熟識，便一邊幫忙遞沙袋、磚頭，一邊緩慢通過。
包序威表示，快走出泥濘路段時，由於積水面大，想跨過去但沒成功，保險公司人員就上前扶了一把。「由於都認識，我沒推辭，其實就借力抬了一把，大概4、5秒，沒想到被拍了」。
包序威解釋，其實他的鞋底沾著很厚的淤泥。對於被免去科長職務，他說，「我心裡覺得很冤枉，但只能接受」。
拍照片的是中國人保財險公司泰順分公司負責救災理賠的胡黎明。他告訴澎湃新聞，拍照的本意是「體現團結互助」。
由於這起輿情對全縣救災工作造成較大負面影響，泰順縣教育局中共黨委召開緊急會議，決定免去包序威計財科科長職務，並展開調查工作。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。