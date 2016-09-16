北市產發局：秋節後 水果到貨量將減少

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台北市產發局今晚表示，此次莫蘭蒂颱風對台灣蔬菜產地並未帶來太大災情，因此若明天產區天氣也穩定，18日開市後，蔬菜供應量可達1800公噸。不過價格方面，因為今天、明天皆休市，19日也休市，市場需求較高，每公斤平均單價比颱風前高，預估會落在38元左右。

產發局表示，9月13日至15日已連續3天平均單價達36元以上，平價作業預計明天可以定案，20日起實施，預定辦理菜種杏鮑菇、金絲菇、進口洋蔥、胡蘿蔔、進口山藥、把菜（3種，每天共計供應約2萬把以上）。

水果部分，此次颱風對高屏地區水果衝擊大，例如香蕉、芭樂、木瓜等，因此，中秋節後水果到貨量預估將逐漸減少，18日的到貨量可能落在700公噸，平均單價約38元。

(中時)