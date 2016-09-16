蝦米！李瑞鎮跟女神UIE簽下《結婚契約》
韓星李瑞鎮近年以實境綜藝《一日三餐》再度走紅，他接演新劇《結婚契約》，飾演冷漠無情的富二代，為罹患肝癌的母親尋找器官捐贈人，鋌而走險花錢買下UIE為妻，卻在過程中愛上對方。
劇情描述雖是典型刻劃高富帥及貧窮女之間的愛情故事，兩人仍以精湛的演技大獲好評。李瑞鎮表示，當初接獲 《結婚契約》的邀約，對於男主角過於完美的形象不滿而婉拒。沒想到三天後導演大幅修改劇本，以無禮、冷漠的主角個性再度提案，才讓李瑞鎮點頭參與。
李瑞鎮在答應演出《結婚契約》之後，對於女主角─單親媽媽姜慧秀，一個喪夫帶著七歲女兒並負債的堅強女性 ，就人選與導演有許多討論，最後決定邀請和自己相差12歲的年輕演員UIE一同演出，而事後也證明他們的眼光精準。李瑞鎮對於合作對象UIE努力且不斷挑戰自我的表現給予相當高的評價，透露殺青後自己還曾有一小段時間停留在角色裡，直到UIE的戀情曝光才真正出戲，李瑞鎮開玩笑地說：「託UIE戀愛消息的福，讓我一下子就把情緒整理好了」。全劇19日起週一至週五晚間10點在東森戲劇台播出。
(中時)
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