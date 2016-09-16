上海豪車套牌 疑黃牛惹的禍
大陸上海14日上午，一黑一銀兩輛牌號一樣的瑪莎拉蒂GT轎車停靠在上海普陀長壽路路邊，引來路人圍觀。警方說，其中黑色的那輛是當天被機動支隊在附近一社區內查獲的。
澎湃新聞網報導，兩輛豪車照片在微信朋友圈熱傳開，不少網友猜測是真假瑪莎拉迪在街上偶遇。其實，這是交警查處黑色套牌車後，叫來了銀色車車主的畫面。
交警部門表示，交警總隊機動支隊9月初在日常巡查過程中發現了一輛黑色瑪莎拉蒂涉嫌使用「套牌」，經勘察、排摸，14日上午10時許，上海交警總隊機動支隊在長壽路近安遠路守候，當場查獲嫌疑車輛和駕駛人。這輛豪車被查出涉嫌使用他人的行駛證和機動車號牌。
吳姓駕駛員說，這輛車是他在二手市場買的，車價75萬元人民幣。他首款付了35萬後，車商說產證還沒到期不能過戶，先給他使用。他表示，雖然明知道這輛二手車有問題，但35萬已經付了，萬一報警以後，35萬可能就充公了。
真號牌的銀色車歐姓車主也來到了現場，他說，原先他的車也是黑色的。今年6月，他將車身換顏色和驗車等業務交給黃牛代辦，可能是黃牛代辦過程中被「套牌」了。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。