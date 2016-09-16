上海豪車套牌 疑黃牛惹的禍

大陸上海14日上午，一黑一銀兩輛牌號一樣的瑪莎拉蒂GT轎車停靠在上海普陀長壽路路邊，引來路人圍觀。警方說，其中黑色的那輛是當天被機動支隊在附近一社區內查獲的。

澎湃新聞網報導，兩輛豪車照片在微信朋友圈熱傳開，不少網友猜測是真假瑪莎拉迪在街上偶遇。其實，這是交警查處黑色套牌車後，叫來了銀色車車主的畫面。

交警部門表示，交警總隊機動支隊9月初在日常巡查過程中發現了一輛黑色瑪莎拉蒂涉嫌使用「套牌」，經勘察、排摸，14日上午10時許，上海交警總隊機動支隊在長壽路近安遠路守候，當場查獲嫌疑車輛和駕駛人。這輛豪車被查出涉嫌使用他人的行駛證和機動車號牌。

吳姓駕駛員說，這輛車是他在二手市場買的，車價75萬元人民幣。他首款付了35萬後，車商說產證還沒到期不能過戶，先給他使用。他表示，雖然明知道這輛二手車有問題，但35萬已經付了，萬一報警以後，35萬可能就充公了。

真號牌的銀色車歐姓車主也來到了現場，他說，原先他的車也是黑色的。今年6月，他將車身換顏色和驗車等業務交給黃牛代辦，可能是黃牛代辦過程中被「套牌」了。

(旺報)