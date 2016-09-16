假戲成真 巴西大叔男星下戲溺死同條河
假戲真釀悲劇。巴西高人氣大叔男星蒙塔格納在巴西塞爾希培州拍攝肥皂劇，下戲後和女星到聖佛蘭西斯科河游泳，卻遭水沖走。
當地人以為在拍戲，沒能第一時間相救，戲中在同條河流溺死的情節竟不幸成真。
英國廣播公司（BBC）報導，54歲的蒙塔格納（Domingos Montagner）在巴西熱門肥皂劇「Velho Chico」中擔綱主角，拍完一天戲後和女星皮坦加（Camila Pitanga）到聖佛蘭西斯科河（Sao Francisco river）游泳。皮坦加說，蒙塔格納被聖佛蘭西斯科河強勁水流沖走。
皮坦加大聲呼救，但居民起初未有所行動，因為他們以為劇組在拍戲。
蒙塔格納在劇中演農夫，常常得對抗當地槍手。他在衝突中身中數槍，似乎溺死在聖佛蘭西斯科河，但數週後又再次現身。
警長告訴巴西「環球日報」（O Globo）：「他們以為選了一個安全的地方游泳，但那其實是卡寧德鎮（Caninde）最危險的地區之一。當地人通常會避免前往。」
意外發生4小時後，搜救團隊在距蒙塔格納溺水約300公尺遠的水下發現他的屍體。（譯者：中央社蔡佳伶）1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。