假戲成真 巴西大叔男星下戲溺死同條河

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假戲真釀悲劇。巴西高人氣大叔男星蒙塔格納在巴西塞爾希培州拍攝肥皂劇，下戲後和女星到聖佛蘭西斯科河游泳，卻遭水沖走。

當地人以為在拍戲，沒能第一時間相救，戲中在同條河流溺死的情節竟不幸成真。

英國廣播公司（BBC）報導，54歲的蒙塔格納（Domingos Montagner）在巴西熱門肥皂劇「Velho Chico」中擔綱主角，拍完一天戲後和女星皮坦加（Camila Pitanga）到聖佛蘭西斯科河（Sao Francisco river）游泳。皮坦加說，蒙塔格納被聖佛蘭西斯科河強勁水流沖走。

皮坦加大聲呼救，但居民起初未有所行動，因為他們以為劇組在拍戲。

蒙塔格納在劇中演農夫，常常得對抗當地槍手。他在衝突中身中數槍，似乎溺死在聖佛蘭西斯科河，但數週後又再次現身。

警長告訴巴西「環球日報」（O Globo）：「他們以為選了一個安全的地方游泳，但那其實是卡寧德鎮（Caninde）最危險的地區之一。當地人通常會避免前往。」

意外發生4小時後，搜救團隊在距蒙塔格納溺水約300公尺遠的水下發現他的屍體。（譯者：中央社蔡佳伶）1050916

(中央社)