巴基斯坦西北清真寺遇襲 至少16死35傷

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巴基斯坦官員表示，1名自殺炸彈客今天在巴基斯坦西北部部落區1座清真寺發動攻擊，造成參加週五祈禱信徒至少16人死亡和35人受傷。

法新社報導，炸彈攻擊事件發生在毗鄰阿富汗的莫哈曼德（Mohmand）部落區布特馬納村（Butmana），巴基斯坦軍方一直在那個地區掃蕩塔利班（Taliban）好戰分子。

資深部落行政官員告訴法新社，「清真寺內進行週五祈禱期間，1名自殺炸彈客引爆身上炸彈，造成至少16名信徒死亡和另35人受傷。」

他又說，「那個地區相當偏遠，目前我只從消息來源接獲此資訊。」

路透社報導，1名自殺炸彈客今天在巴基斯坦西北部1座擁擠清真寺，高呼「真主至大」（Allahu Akbar）並引爆身上炸彈，造成參加週五祈禱信徒至少16人死亡和超過20人受傷。

另1位地方官員證實，毗鄰阿富汗的動盪不安聯邦直轄部落地區（FATA）的莫哈曼德區巴依汗村（Payee Khan）發生炸彈攻擊事件。

莫哈曼德副行政首長艾克巴（Naveed Akbar）告訴路透社，「那名自殺炸彈客在擁擠清真寺內高喊『真主至大』，隨後發生強烈爆炸。」

FATA另1官員蕭卡特汗（Shaukat Khan）表示，至少24人受傷。1050916

(中央社)