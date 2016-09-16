台鐵北迴線、宜蘭線各級列車 12時前全部停駛

根據台鐵官網表示，台鐵局明(17)日列車行駛計畫如下：

一、西部幹線(基隆－潮州間)、南迴線(高雄－台東間)、阿里山森林鐵路：全日正常行駛。

二、東部幹線(12時前)：

(一)北迴線、宜蘭線：各級列車全部停駛。

(二)花東線： 1.上行列車：新左營站及台東站開往終點站為花蓮站之各級列車正常行駛，其餘列車停駛。 2.下行列車：以花蓮站為始發站開往台東站及新左營站各級列車正常行駛，其餘列車停駛。

(三)支線：除平溪線停駛外，其餘各支線均正常行駛。

三、12時以後行車資訊9月17日上午8時發布。

四、退、換票及改乘相關訊息

(一)自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

(二)使用信用卡購票旅客，可由車站主管於票面簽證退現金。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊。

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)21910096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站聯絡資訊請洽台鐵局官方網站。

(集團連線報導)