雲林新農業運動　敲門東南亞國家

雲林縣長李進勇（站立者）上月帶隊到馬來西亞投石問路，圖為拜會馬來西亞橡膠局，並與與馬來西亞台商座談。（周麗蘭翻攝）

雲林縣府推展新農業運動，積極向東南亞國家敲門，農業處長張世忠表示，雲林縣這幾年來積極以農業資材及小型農機解決人力不足問題，上月去馬來西亞參訪也獲得當地極大回響，另發現清真認證也是一塊農產加工是可開發的市場。

張世忠指出，雖然很多人不看好新南向政策，政府編列42億預算不多，但如果花在刀口上，不僅可扭轉窮縣的命運，也開創台灣農業新局。

他說，上月縣長李進勇帶隊考察馬來西亞，拜會該國橡膠局、吉隆坡市長，並與馬來西亞台商座談，橡膠局提出該國橡膠作物受限種植面積及人力不足，希望能有機械替代人力以提高產能。

「當下很振奮，」張世忠表示，雲林縣舉辦農業機械及資材展超過10年，不只解決耕地面積狹小、農業人力不足窘境，也激發青年回鄉務農，帶動一波務農革命，這趟更看見台灣農業機械的極大優勢，馬國也有相同難題。

此外，清真認證是打進伊斯蘭市場的重要關鍵，雲林縣已有東勢果菜生產合作社的胡蘿蔔、口湖漁類生產合作社台灣鯛、元進庄的家禽加工品等10多家企業取得清真認證。

張世忠說，現在最大問題是農企業對申請清真認證的資訊缺乏，縣府今年已和馬來西亞雪蘭莪州國際清真認證中心簽署清真產業發展合作備忘錄，將輔導更多農民團體取得認證，也希望中央更積極整合。

雲林縣府下周一講舉辦「新南向的產業契機-雲林農業前進東南亞」論壇，分享雲林農業率先走出去，看到什麼商機與契機。

張世忠說，雲林縣已摩拳擦掌希望走出傳統農業，哪裡有路就往哪裡走。

(中時)