深圳快遞量大增 僅次於上海廣州

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大陸深圳市郵政管理局15日公布的7月深圳市郵政行業運行情況顯示，按照業務量排名，今年以來，深圳快遞規模已首次超越北京，進入全大陸前三，僅次於上海、廣州。

深圳的快遞收入則保持全國第二，僅次於上海。從業務結構來看，國際及大陸、港、澳、台地區快遞業務量增長最快，同比增長了七成以上。

《廣州日報》報導，據深圳市郵政管理局統計，7月，全市規模以上快遞企業業務收入完成22.88億元，今年累計完成150.3億元，同比增長27.99%。7月，全市規模以上快遞企業業務量完成17311.81萬件，今年累計完成107166.34萬件，同比增長54.56%。

(旺報)