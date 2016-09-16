颱風襲台 北市17日6時拖吊河川區車輛

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台北市政府今天表示，17日上午5時開始關閉疏散門，上午6時開始拖吊未駛離河川區的車輛，早上8時關完疏散門，呼籲車主立即把車輛駛離河川區。

台北市政府晚間宣布，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布17日已達停止上班及上課標準。

為因應疏散門關閉，且紓解堤外停放車輛臨時停車需求，台北市今晚8時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，暫停路邊停車收費，而颱風可能帶來豪大雨會影響民眾用水，建議儲水備用並節約用水。1050916

(中央社)