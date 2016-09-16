人權觀察:肯亞關閉難民營有違人權
人權觀察指出，肯亞關閉世界最大難民營是違反人權的措施。因為成千上萬的難民被迫離開達達阿比難民營後，只好帶著無比恐懼心情回到民不聊生的索馬利亞。
人權觀察（Human Rights Watch，HRW）指出，難民迫於無奈回到索馬利亞（Somalia），只有重新面對無窮的飢餓、迫害與危險。
位於達達阿比（Dadaab）省的難民營目前收容26萬3000難民，是世界上最大的難民營。肯亞當局去年11月著手進行關閉龍蛇雜處難民營的動作，以便杜絕境內層出不窮的爆炸治安問題。
南非媒體「新聞24」（news24）引述HRW難民權益總監佛瑞立克（Bill Frelick）聲明稿指出，肯亞當局並未提供難民留下或是送走的選擇，聯合國難民署也沒有提供索馬利亞境內安全狀況的最新訊息。
「這些行為不符合1951年國際難民公約自願遣返條例。遭到遣送的索馬利亞難民顯而易見絕非出於自願。」。
自從2011年出兵鄰國索馬利亞，協助弭平與伊斯蘭激進組織掛鉤的「青年黨」（Shabaab）內亂後，肯亞境內長期遭受該組織的炸彈攻擊，傷亡慘重。
「青年黨」在索馬利亞的武裝暴亂衝突已經持續20多年，至今毫無減緩跡象。1050916
(中央社)
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