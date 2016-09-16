颱風來襲 柯文哲呼籲沒事別出門
馬勒卡颱風來襲，台北市長柯文哲今晚在台北市災害應變中心聽完各單位報告後表示，風力最強約在明天下午2時，明天北北基停班課，提醒民眾及市府人員若非必要，不要到外面，減少受傷狀況，風雨交加時還是在屋子裡，減少不必要的受傷。
他並特別提到，這次颱風就當作壓力測試，等颱風後，要檢查看看世大運各場館面對颱風抵抗力多強，事後檢討。
柯文哲說，颱風訊息會在市府網站公布，這是動態變化，包括公車、捷運等，用北市府網站公布訊息，現在是網路時代，有需要就上去看。
他說，這次颱風大概是掃過去，事後會再檢查，看有何需要補強，去年至今已歷經多次颱風，每次都有檢討報告，不敢說百分之百做好，但大部份問題都可預防，明早9時會再開會，剩下就按表操課，該怎麼做就怎麼做。
交通局則說，明早5時關水門、6時開始拖吊，直到8時完成，提醒民眾注意。
(中時)
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