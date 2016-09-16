美8月CPI月增0.2％優於預期

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美國勞工部周五公布，8月消費者物價指數（CPI）經季節調整後較7月增加0.2％，排除食品及能源價格後的核心CPI也月增0.3％。華爾街日報調查分析師預期8月CPI月增0.1％，核心CPI月增0.2％，而實際結果雙雙優於預期。

(工商)