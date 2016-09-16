颱風馬勒卡影響 台鐵17日部分路段停駛

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中颱馬勒卡來襲，台鐵今天晚間宣布，明天中午12時前，北迴線、宜蘭線各級列車停駛，東部幹線花蓮宜蘭之間也停駛。高鐵則維持正常營運。

中颱馬勒卡來勢洶洶，明天整天北部、東半部都受影響，台鐵今天晚間宣布，明天中午12時以前，北迴線、宜蘭線各級列車全部停駛，東部幹線宜蘭花蓮間的各級列車也停駛。

台鐵表示，西部幹線、東部幹線花蓮以南、南迴線和阿里山森鐵都正常行駛，至於明天中午12時後的行車資訊將於明天上午8時公布。

另外，台灣高鐵公司晚間也宣布明天正常營運，但由於中部以北是受颱風影響區域，高鐵公司也強調，若風雨過大，為確保運行安全，部分班次可能降速或停駛。1050916

(中央社)