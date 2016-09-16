京華城周年慶首二日 業績達1億3千萬

由於正值中秋連假，京華城日本物產展人潮不斷。（業者提供）

京華城日本物產展從即日起至28日在京華城9F特賣舉辦。（業者提供）

京華城周年慶開跑2天，由於正逢中秋節連假，加上同步舉辦消費者喜愛的日本物產展，業績持續成長。今天（16日）第2日預估業績5500萬元，較去年成長1成，現金送出近500萬；總計首2日業績近1億3000萬元，現金合計送出近1100萬。今天暢銷業種有化妝品、居家及運動休閒，皆各成長1成。

日本物產展從即日起至28日在京華城9F特賣場，延攬來自東京、京都、九州、沖繩、北海道、神戶、廣島、靜岡當地的美食小吃、甜點、冷凍海鮮、特級農產品、和風工藝等，並邀請日本職人現場實演，提供最道地的日式料理，像是北海道干貝燒、玉子燒、章魚燒等美食，還有連續獲得食品米其林指南稱號的iTQi優秀味覺賞金賞的Purelait提拉米蘇巧克力登場。

此外，並展售嚴選自日本各地知名特產、美食，像是北海道雪舞戀手工餅乾（11g+12入）2入組原價1100元、特價990元；東京玉子燒原價400元、特價300元；新潟磯邊燒特價1個80元，2個150元。

(中時)