馬勒卡颱風影響 預防性撤離294人

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馬勒卡颱風進逼，中央災害應變中心統計，截至今天（16日）晚間8時30分，已預防性疏散撤離294人、收容安置61人；海運停航79班次，空運國內線取消14班次，國際線正常。

在上班、上課部分，花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、台北市及新北市均已宣布明天（17日）停止上班、上課1天。

(中時)