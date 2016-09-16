標普擴增第11類股房地產類股

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美股標普500指數將擴編為11大類股。標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)宣布，房地產族群將從金融類股拆出，成為標普500指數的第11大類股，為2001年科技景氣多頭以來標指大盤類股指數首度進行擴編。

標普道瓊指數公司表示，擴編的動作將於周五美股盤後進行，房地產族群將從金融類股拆分出來成為單一類股，新類股市值權重占比大約為3％，金融類股權重則由16％降為13％。

(工商)