傻大姊綾瀨遙練武養肌 殺氣嚇到對戲演員

綾瀨遙在劇中眼神殺氣騰騰，連同劇演員也畏懼三分。（緯來日本台）

日本女星綾瀨遙是大家公認的傻大姐，天然呆形象深植人心，演起喜劇更是渾然天成。但她的內心其實有著武打魂，近期接演NHK慶祝開台90年的奇幻古裝劇《精靈守護者》時，綾瀨遙詮釋武術過人的超強女保鑣，為了華麗揮舞沈甸甸的短槍，開拍前就展開魔鬼養肌特訓，練到雙手爆青筋，從一身軟肉變成肌肉結實的女打仔。

她在戲外殺氣也直線上升，即使有套招，正式上場時還是經常打到對戲演員，嚇到對方反問：「難道妳真的想殺了我嗎？」她表示正式上場時，情緒一上來，動作會不由自主地跟著加快，有時就會不慎揮歪而真的打到對方，讓她覺得很不好意思。緯來日本台將於17日及18日，連續兩天晚間10點全台首播《精靈守護者》。

(中時)