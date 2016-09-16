許基宏維持狀況 盼突破去年成績
中信兄弟許基宏15日傷癒歸隊後，今面對統一獅，重返先發陣容，就擊出本季第十二轟，又在8局下擊出帶有勝利打點的安打，扮演球隊贏球功臣。
許基宏此役面對統一獅，雖然首打席吞下三振，但隨及在第3局擊出陽春炮，讓球隊扳平戰局，第8局更在得點圈有人時敲出致勝安，許基宏回應，其實打出致勝安的打席，原本設定變化球攻擊，但好壞球陷入落後，就只好憑感覺打，順利擊出安打送回跑者。
上月20日才因跑壘受傷下放二軍休養，昨日才傷癒歸隊，今就繳出驚人數據，許基宏表示，目前狀況沒有太大的起伏，就跟季初差不多，現在就是心態調整好，努力盡自己本份，繳出應有的成績。
許基宏此役開轟後，全壘打來到12支，距離去年的13轟僅差1支，許基宏說，目前目標就是所有項目都能超越去年，這樣才有感覺一年比一年進步，代表著突破自己，不過也不會去想太多，就是盡自己最大的努力。
(中時電子報)
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