新北17日上午關水門 速移堤外停車

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馬勒卡颱風來襲，新北市政府宣布明天上午8時關水門，籲堤外停車速駛離；今晚開放黃線及紅線停車，暫停路邊停車收費。

市府指出，因應馬勒卡颱風來襲，市府宣布明天停止上班上課，新北市17日上午8時完成橫移門（水門）關閉，呼籲堤外停車車主儘速駛離愛車。

市府表示，自今晚8時起開放黃線及紅線停車，暫停路邊停車收費，原則上，寬度為10公尺以上道路容許雙側停車。

市府表示，路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓5公尺內及高灘地越堤道上禁止停車；道路單向至少需保持1車道通行，禁止併排停車，設有分隔島的快車道嚴禁停車。車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。1050916

(中央社)