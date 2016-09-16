亞洲男籃1分輸韓 閻總：經驗不如人

亞洲男籃挑戰賽中華和韓國今天在8強相逢，中華最終以69比70惜敗，無緣4強，中華總教練閻家驊說，贏球契機沒有對方掌握的好、經驗不如人，名次賽仍會打好每場球。

中華和韓國全場拉鋸，第1節中華以20比18領先，不過上半場結束，中華以38比42落後。

第3節中華一度反超分數，剩下2分多鐘，韓國用外線緊咬差距，戰情膠著，中華還是以57比58落後姿態進入第4節。

第4節，中華憑著周儀翔的跳投一度超前，加上蔣淯安的罰球稍微拉開分數，不過韓國的三分彈又追成66比67分落後。

最後46.9秒，中華發邊線球進來後，胡瓏貿出現失誤，韓國的金鐘奎在最後13.3秒硬打籃下被犯規，2罰俱中幫助韓國68比67超前。

倒數10秒周儀翔硬切幫助中華再度領先，但金鐘奎在最後4.3秒再度2罰俱中，中華隊沒有高興太久，終場以1分落敗。

閻家驊接受電話訪問時表示，剛開始全隊防守不錯，讓韓國的外線沒有順利發揮，劉錚受傷可用之兵少了1人，不過周儀翔表現不錯。

談到胡瓏貿的失誤，閻家驊認為，相較於韓國，這批中華隊的國際賽經驗還是少了。

中華隊下一場要和伊拉克和中國大陸之間的敗方打5至8名名次賽，閻家驊表示，不管對手是誰，都會盡力打好比賽。1050916

(中央社)