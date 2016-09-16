菲重犯將移監軍營 揮別逍遙日子
不久後，菲國「高風險囚犯」將被移到軍營裡服刑，他們將受到更嚴厲的看管，有錢能使鬼推磨的日子宣告終結。
菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天在記者會上宣布，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）已同意司法部提出的請求，讓為監獄管理局撥出一些空間，囚禁「高風險囚犯」。
至於何時移監？關在哪些軍營？尚需進一步研議。
安多隆說，雖然囚犯將被關進軍營，但囚禁設施仍會由監獄管理局負責管理，包括囚犯押送、伙食等，囚犯仍由獄警看管。
7月初，菲國司法部長阿基瑞（Vitaliano AguirreII）曾表示將把大約160名重犯送到馬尼拉灣口的卡瓦約島（Caballo）囚禁。
卡瓦約島目前是菲律賓海軍在馬尼拉的小型前哨站。
安多隆表示不清楚司法部為何會作出這樣的要求，但猜測可能是為紓解各地監獄的擁擠。
菲國媒體曾報導，許多有錢的毒梟或犯人，即使是被關在重犯監獄，仍能買通獄方過著逍遙日子，不但在獄中蓋起小別墅居住，甚至還能用手機遙控毒品生意。
還有媒體拍到有錢犯人申請外出就醫，但卻出現在賭場。
但在移監軍營後，有錢囚犯可能就此告別逍遙日子。
另一方面，菲律賓總統杜特蒂早前則曾建議在各大軍營裡設置戒毒中心，以應付數以萬計投案的吸毒者。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。