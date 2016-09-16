菲重犯將移監軍營 揮別逍遙日子

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不久後，菲國「高風險囚犯」將被移到軍營裡服刑，他們將受到更嚴厲的看管，有錢能使鬼推磨的日子宣告終結。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天在記者會上宣布，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）已同意司法部提出的請求，讓為監獄管理局撥出一些空間，囚禁「高風險囚犯」。

至於何時移監？關在哪些軍營？尚需進一步研議。

安多隆說，雖然囚犯將被關進軍營，但囚禁設施仍會由監獄管理局負責管理，包括囚犯押送、伙食等，囚犯仍由獄警看管。

7月初，菲國司法部長阿基瑞（Vitaliano AguirreII）曾表示將把大約160名重犯送到馬尼拉灣口的卡瓦約島（Caballo）囚禁。

卡瓦約島目前是菲律賓海軍在馬尼拉的小型前哨站。

安多隆表示不清楚司法部為何會作出這樣的要求，但猜測可能是為紓解各地監獄的擁擠。

菲國媒體曾報導，許多有錢的毒梟或犯人，即使是被關在重犯監獄，仍能買通獄方過著逍遙日子，不但在獄中蓋起小別墅居住，甚至還能用手機遙控毒品生意。

還有媒體拍到有錢犯人申請外出就醫，但卻出現在賭場。

但在移監軍營後，有錢囚犯可能就此告別逍遙日子。

另一方面，菲律賓總統杜特蒂早前則曾建議在各大軍營裡設置戒毒中心，以應付數以萬計投案的吸毒者。1050916

(中央社)