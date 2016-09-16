台灣國際青年大使拜會智利國會
駐智利代表處代表陳新東與台灣國際青年大使美加團，日前參訪智利國會，青年大使團也接受媒體現場訪問，說明來智利公演的目的與行程。
陳新東與台灣國際青年大使美加團9月14日前往天堂谷市（Valparaiso）參訪智利國會。由議長偕同朝野議員代表接見。因適逢中秋前夕，青年大使團獻唱中、西文「月亮代表我的心」，象徵台灣與智利雖距離遙遠，但在月光照拂下，與智利朋友月圓人團圓，獲全場熱烈歡呼。
青年大使團由專人引導參觀參眾兩院，並在旁聽席實地瞭解民主議會運作情形。正在主持議事的議長宣告歡迎青年大使團，獲國會議員鼓掌歡迎。有多位議員離席向陳新東及青年大使團致意，更是「有朋自遠方來不亦樂乎」的最佳寫照。
青年大使團也接受媒體現場訪問，說明來智利公演的目的與行程。
最後，青年大使團獲贈智利國慶特有手工藝品，結束在國會的豐富之旅。接著在海軍俱樂部用餐，並參訪智利海軍博物館，培養台灣青年立足台灣，放眼四海，與全世界交朋友的宏觀。1050916
(中央社)
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