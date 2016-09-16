宇多田光8年出輯 椎名林檎合唱拍MV
日本創作歌手宇多田光時隔8年推出新專輯，今天宣布與好友椎名林檎合作新歌「只有兩小時的假期」，兩人更是首次合演MV。
33歲的宇多田是日裔美籍，1998年出道，首張專輯「First Love」全亞洲熱賣。2011年起宇多田光暫停演唱活動，歷經喪母之痛，2014年與小8歲義大利籍老公再婚，去年7月生下兒子。
睽違8年，宇多田光28日將推出第6張專輯「Fantome」，台壓版30日發行。今天公布與椎名林檎合作「只有兩小時的假期」，公開歌曲與兩人首次合演的MV。
同是1998年出道的宇多田光和椎名林檎是多年好友，宇多田光表示，一直想要一起做些什麼，這次正式向椎名林檎提出邀約。「只有兩小時的假期」想表現日常與非日常的危險關係，兩人都身為母親及妻子，表現應該更有說服力，也很有趣。
宇多田光說，「在生孩子前我沒有所謂的日常生活」，但懂得什麼是日常生活後，也懂了會想追求非日常刺激的心情。
椎名林檎表示，可能有些人知道她非常希望宇多田光能重啟演唱活動，但也不能對失去母親的宇多田光要求太多，可是現在宇多田光成為母親後，應該可將過去一直壓抑心情完全釋放，「因為她的歌聲還是最適合東京的大街小巷」。1050916
(中央社)
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