台維斯盃》李冠毅建功 亞大區決賽中華隊扳平泰
台維斯盃（Daviscup）亞洲／大洋洲區第2級冠軍戰，我國代表隊16日迎戰地主泰國，打頭陣的「小胖」楊宗樺，意外3盤不敵瓦奇拉瑪諾（Kittiphong Wachiramanowong）痛失第1點，但新秀李冠毅隨後單打面對艾沙羅(Pruchya Isarow)順利拿下第2點，首日戰成平手。
攸關重返亞大區第一級資格的第2級決賽，我國由教練江勁彥領軍，率王介甫、李冠毅、洪睿晨、楊宗樺出征泰國暖武里。首日兩場單打賽事，楊宗樺首盤激戰至搶七決勝局落敗，2、3盤也難挽頹勢，最終6(6)比7、4比6、1比6，中華隊失掉第1點。
所幸第2點新秀李冠毅碰上艾沙羅表現不俗，首盤拚至搶七7比6(3)先馳得點，第2盤更是氣勢如虹連拿5局，艾沙羅則在第2盤0比5落後情況下因傷棄賽，中華隊得以扳平戰局。
17日將進行第3點雙打，由王介甫／洪睿晨迎戰泰國兄弟檔桑柴（Sanchai Ratiwatana）／頌察（Sonchat Ratiwatana），江勁彥盼選手平常心應戰、正常發揮，拿下關鍵第3點取得優勢。
(中時電子報)
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