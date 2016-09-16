挑戰盃》太扯了！中華隊進出球場鑽樹叢
實在有夠誇張的！前往伊朗德黑蘭參加挑戰盃男籃的中華隊，進出球場竟然只能鑽樹叢，別以為這是瞎掰的，事實上16日在中華隊與南韓的8強賽前與賽後，中華隊都只能從樹叢當中穿越進出，讓中華隊總教練閻家驊都不禁表示，「超離譜的！」
根據閻家驊的說法，由於先前挑戰盃的比賽場地16日改辦足球賽，造成當地交通大堵塞，挑戰盃主辦單位只好把比賽移往別的場館舉行，結果就出現如此誇張的進出球場狀況，個子矮小的中華隊助教范耿祥還沒問題，高大的戴維斯就只能彎著腰進出了。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。