挑戰盃》太扯了！中華隊進出球場鑽樹叢

高大的戴維斯進出樹叢，就只能彎腰了。(閻家驊提供)

個子較矮的中華隊助教范耿祥就沒這種困擾了。(閻家驊提供)

就連離開球場，中華隊也只能從樹叢當中鑽出去。(閻家驊提供)

實在有夠誇張的！前往伊朗德黑蘭參加挑戰盃男籃的中華隊，進出球場竟然只能鑽樹叢，別以為這是瞎掰的，事實上16日在中華隊與南韓的8強賽前與賽後，中華隊都只能從樹叢當中穿越進出，讓中華隊總教練閻家驊都不禁表示，「超離譜的！」

根據閻家驊的說法，由於先前挑戰盃的比賽場地16日改辦足球賽，造成當地交通大堵塞，挑戰盃主辦單位只好把比賽移往別的場館舉行，結果就出現如此誇張的進出球場狀況，個子矮小的中華隊助教范耿祥還沒問題，高大的戴維斯就只能彎著腰進出了。

(中時電子報)