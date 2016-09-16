中西合璧！《馬友友與絲路音樂會》 美少女助陣
電影《馬友友與絲路音樂會》紀錄音樂大師馬友友與來自世界各國傑出音樂家，相聚在一起用音樂來做腦力激盪、作曲、演奏的過程與精神。在台上映的第3天午後，片商特意安排3場音樂快閃活動，在電影放映結束前，邀請台灣琵琶演奏家田鴻秀、小提琴演奏家田詩柔「中西合璧」，合奏台灣民謠組曲。
電影於15日映後，一對氣質少女出現在台前，一位懷抱東方樂器琵琶，另一位則手握西方樂器小提琴，兩人演出耳熟能詳的台灣民謠組曲「四月望雨」，包含〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉和〈雨夜花〉，透過琵琶和小提琴的合鳴，讓大家親身體會電影裡中西音樂交流的意境。
馬友友以古絲綢之路為靈感，聚集一群來自亞洲、歐洲和美洲的音樂家、作曲家、藝術家等，藉由異國文化與音樂元素，創造出扣人心弦的樂音，稱之為「絲路計畫」。本片由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾及監製凱群羅傑斯，結合演奏影像，紀錄了超過50位音樂演奏者在世界各個角落共同創作、打造嶄新音樂藝術的動人過程。該片現正上映中。
(中時)
關鍵字：《馬友友與絲路音樂會》、四月望雨
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