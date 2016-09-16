雙颱接連來襲 高港赫見無名男屍
颱風莫蘭蒂剛走，颱風馬勒卡接踵而至，高雄港119號碼頭海面今天下午赫見一具無名男屍載浮載沉，將報請檢察官相驗調查死因是否是與日前颱風來襲有關。
警方指出，死者年約45-60歲，身高160至165公分左右，身材壯碩，蓄平頭、前額微禿；衣著深綠色長袖上衣、灰色長褲及藍色四角內褲，無穿鞋。
警方說，死者特徵仍明顯，死亡時間應在兩天內，死者手上無佩戴手錶及戒指，左胸刺有大鬼頭刺青，右背刺有小鬼頭刺青，左右肩膀有浪花圖騰刺青，右手無名指前端缺1小指，呼籲家屬出面指認，以利全案偵辦。1050916
(中央社)
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