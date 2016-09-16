紅葉部落土石流 台東縣府：當地沒開發

台東紅葉部落遭強颱莫蘭蒂侵襲，發生嚴重土石流災情，對於立委指與「強推溫泉特定區開發」有關。台東縣政府晚間回應，當地「至今亦無任何開發案」。

時代力量立委高潞．以用指出，這次受到強颱莫蘭蒂侵襲災害嚴重的紅葉部落，就是台東縣長黃健庭不顧在地布農族人反對、強推溫泉特定區開發的範圍。

台東縣政府晚間回應表示，台東縣紅葉溫泉風景特定區都市計畫是早在民國92年12月25日的第一次通盤檢討所劃設，目的在配合當時發展觀光需求，與縣長黃健庭無關，至今亦無任何開發案。對於地方疑慮，縣政府多次表達願進行協商，審慎檢討各種可能方案。

再者，縣府表示，紅葉村因莫蘭蒂強烈颱風的強降雨而導致土石崩落，面對越來越極端的氣候，居住及生產型態也需要隨之調整，這是現今社會必須共同思考的課題。

縣府指出，台東縣屢屢受颱風重創，縣政府本著愛護鄉親的職責，一直全力協助各鄉公所做適切的人員安置及善後處理。

縣政府表示，未來針對土石流潛勢溪流警戒頻率較高，縣政府會積極與行政院農委會及其轄下水土保持局研議適合在地特性的整治方案，也盼高潞委員全力支持。1050916

(中央社)