柯文哲：颱風後統計世大運場館是否受損
中颱馬勒卡襲台，台北市長柯文哲今晚赴災防中心聽簡報後表示，17日下午風雨漸強，民眾沒事不要外出，颱風過後要統計世大運場館是否受損，「把颱風當壓力測試」。
中颱馬勒卡襲台，柯文哲晚間赴台北市災害應變中心了解市府各局處防颱作為。會中，環保局指出，為因應颱風襲台後民眾收拾家園，18日會加派垃圾車；都發局長林洲民說，大巨蛋相關工地安全目前皆無損壞，會派員持續了解。
柯文哲會後先詢問水門何時關閉及車輛拖吊狀況，交通局表示，17日上午5時開始關閉疏散門，上午6時開始拖吊未駛離河川區的車輛，上午8時關完疏散門。
柯文哲說，相關水門關閉和颱風等訊息，都會在市府網站公布，因訊息是動態變化，包含公車、捷運等，市府網站會不定時公布訊息，「就按表操課，事後會再確認」，已經過多次颱風，事後都有檢討報告，面對相關問題都已有清單。
他表示，據中央氣象局報導，17日下午2時台北市風雨逐漸加強，因北北基停班停課，呼籲民眾風強雨大時不要外出，盡量待在屋內，減少不必要受傷。
柯文哲提及，颱風過後，要統計世大運場館是否受損，「把颱風當成為壓力測試」，其餘就就按表操課；至於颱風莫蘭蒂造成金門災情，他說，先看颱風是否有帶來災情，若有剩餘力氣再去支援。1050916
(中央社)
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