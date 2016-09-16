颱風馬勒卡來襲 17日宜花北北基停班課
馬勒卡颱風來襲，宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、台北市及新北市，晚間都依據中央氣象局風雨預測，宣布17日已達停止上班上課標準。若颱風路徑不變，18日清晨台灣本島就會脫離暴風圈。
中颱馬勒卡今晚起影響台灣，中央氣象局今天說，馬勒卡暴風圈將在明天清晨接觸宜花陸地，適逢大潮，北部沿岸嚴防海水倒灌。
首當其衝的宜蘭縣率先宣布明天停止上班上課；接著北北基依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明天停止上班上課；花蓮縣也在晚間8時過後宣布，明天停止上班上課。
根據中央氣象局觀測，第16號颱風馬勒卡目前位在恆春東方270公里海面上，正以每小時19公里速度向北北西轉北移動，近中心最大風速每秒43公尺，7級風暴風半徑150公里，維持中颱強度。
氣象局簡任技正伍婉華說，颱風馬勒卡暴風圈已經進入台灣東南部近海，將對台灣東半部及台中以北陸地構成威脅，氣象局也將大雨特報上修為豪雨特報，從今晚到明天整天，新北、宜蘭、桃園和新竹山區都有局部大雨或豪雨。
伍婉華提醒，適逢大潮，明天上午11時和晚間11時北部沿岸都達到暴潮警戒，提醒淡水河口和沿岸地區民眾留意淹水可能性。
她表示，馬勒卡颱風未來將沿著太平洋高壓邊緣北轉，如果路徑不變，18日清晨台灣本島就會脫離暴風圈，上午有機會解除警報。
台鐵今天晚間宣布，明天中午12時以前，北迴線、宜蘭線各級列車全部停駛，東部幹線宜蘭花蓮間的各級列車也停駛。
台鐵表示，西部幹線、東部幹線花蓮以南、南迴線和阿里山森鐵都正常行駛，至於明天中午12時後的行車資訊將於明天上午8時公布。
另外，台灣高鐵公司晚間也宣布明天正常營運，但由於中部以北是受颱風影響區域，高鐵公司也強調，若風雨過大，為確保運行安全，部分班次可能降速或停駛。1050916
(中央社)
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