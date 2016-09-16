誰先拿到iPhone7？陸網友爭相認
蘋果新手機iPhone 7正式公開發售，大陸網友爭相自認為「中國第一個拿到iPhone 7的人」，有網友說，今天一早在朋友圈和微博至少看到100個「第一人」。
星島日報報導，大陸網上出現多個自認為「中國第一個拿到iPhone 7的人」，情況搞笑，還有人在網上吵起架來，爭論到底誰是第一個拿到的人。
不少網友在拿到新手機時就自拍留念。網上照片顯示，想做「中國第一個拿到iPhone 7的人」非常多，還有網友早就自備好布條、海報拍照，上面寫著「中國第一台iPhone 7屬於我」、「中國第一個拿到iPhone 7的人」等。
這些「第一名」讓其他網友議論紛紛，有人說「這大半天我已經看到好幾個不同城市的不同的人表明自己是『全中國第一個拿到iphone7的人』了你們要不湊一塊兒統一統一排名」。
也有網友調侃，「所以買個手機搞得跟為國爭光似的到底是什麼情況」、「很好啊，頭七」。1050916
(中央社)
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