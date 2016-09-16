颱風馬勒卡來襲 全台疏散294人

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北16日電)颱風馬勒卡來襲，各地方政府全面備戰。中央災害應變中心統計，截止今天晚上8時止，全台已疏散294人，主要以宜蘭縣大同鄉為主。

中央災害應變中心評估，颱風馬勒卡今天深夜至明天對台灣影響最大，其中，又以宜蘭、花蓮及北北基等地首當其衝，各地方政府也開設應變中心，隨時注意颱風動態。

中央災害應變中心表示，截至今天晚間，海運停航79班次、國內航線取消14班次，國際航線則正常，至於預警性疏散部分，全台已疏散294人，目前收容61人。

中央災害應變中心說，國軍弟兄、大型抽水機具也進駐宜蘭等地，做好萬全準備，希望把颱風災情降至最低，雖然明天多個縣市停班停課，但建議民眾盡量少出門，避免意外發生。1050916

(中央社)