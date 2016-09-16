台灣精品電競賽 在印度打響台灣品牌

第3屆台灣精品電競盃大賽今天起在印度孟買進行決賽，特別選在熱鬧的購物中心舉辦，藉此推廣台灣與電競有關的12家台灣資訊品牌，打開台灣精品在印度知名度。

中華民國對外貿易發展協會行銷專案處組長黃嬌美表示，為讓更多印度民眾熟知台灣精品，切入印度正在火速走紅的線上遊戲，及在印度還無人重視的電玩競賽市場，包括今年在內，貿協在印度已經舉辦了3屆台灣精品電競盃大賽（Taiwan Excellence Gaming Cup），逐漸成為印度最大的電玩競賽。

由於這項競賽愈來愈知名且具公信力，今年共有378支隊伍報名參加大賽，比去年成長86%；在印度6大城市進行淘汰賽後，最後勝出的12支隊伍於今、明兩天在孟買以線上遊戲Dota 2（又稱刀塔）競技，並在明天下午產生優勝隊伍。

除大賽前4名可獲20萬盧比（新台幣近10萬元）、8萬盧比（新台幣近4萬元）、4萬盧比（新台幣2萬元）、4萬盧比獎金外，其他進入決賽的隊伍共可瓜分總數14萬盧比（新台幣近7萬元）的獎金和其他獎品。

黃嬌美說，藉這場電玩競賽，包括贊助這次比賽電腦的宏碁（Acer），一共有12家與電競相關的台灣資訊廠商在競賽場展示台灣高科技精品，貿協特別選在孟買熱鬧的Infiniti購物中心舉辦，希望讓更多印度電玩玩家和一般民眾都能認識台灣電競產品和精品。

此外，已開始切入電玩虛擬實境市場的技嘉（MSI），這次也特別在比賽現場架起最新的虛擬實境體驗區，讓更多印度玩家瞭解台灣的最新精品。

喜歡玩電玩的大學生庫瑪（Raj Kumar）和他的朋友喬漢（Akshay Chauhan）告訴中央社，他們以前不知道台灣，也不知道台灣有這麼高階的電競電腦和筆電，更不知道技嘉、微星、宏碁、華碩等台灣品牌，這次讓他們大開眼界，願意在下次買電競電腦時，考慮這些品牌產品。

中華民國駐印度代表處經濟組秘書張毅鋒，特別到會場主持抽獎活動，他同時也在台上介紹台灣的科技及印度的互補性，希望雙方能合作開拓更大商機。1050916

(中央社)