颱風馬勒卡來勢洶洶 上修豪雨特報

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颱風馬勒卡來勢洶洶，中央氣象局今天將大雨特報提升為豪雨特報，從今晚到明天整天，新北、宜蘭、桃園和新竹山區都有局部大雨或豪雨。

根據中央氣象局觀測，第16號颱風馬勒卡目前位在恆春東方270公里海面上，正以每小時19公里速度向北北西轉北移動，近中心最大風速每秒43公尺，7級風暴風半徑150公里，維持中颱強度。

氣象局簡任技正伍婉華說，颱風馬勒卡暴風圈已經進入台灣東南部近海，將對台灣東半部及台中以北陸地構成威脅，氣象局也將大雨特報上修為豪雨特報，從今晚到明天整天，新北、宜蘭、桃園和新竹山區都有局部大雨或豪雨。

除了以上地區，宜蘭、花蓮、基隆、桃園、台北市、苗栗、台中、南投、雲林及嘉義也有可能有局部大雨，氣象局預估，颱風馬勒卡影響台灣期間，宜蘭山區總雨量可達400毫米，大台北雨量可達200毫米。

伍婉華提醒，適逢大潮，明天上午11時和晚間11時北部沿岸都達到暴潮警戒，提醒淡水河口和沿岸地區民眾留意淹水可能性。1050916

(中央社)