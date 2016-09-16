世銀：全球難民潮加重開發國負擔
據世界銀行（World Bank）今天發布的報告，因長期衝突而致急速增長的世界性難民潮，絕大多數均被開發中國家收容，造成收容國龐大的負擔。
法新社報導，報告指出，約6500萬人目前被迫流離失所，包括難民以及在國內顛沛流離的人，相當於全球總人口的1%，是自二戰以來規模第二大的難民危機。這些流離者包括逃離敘利亞、阿富汗、索馬利亞和蘇丹，及其他地方等內戰或戰火的難民。
截至2015年底，95%的流離人口擠進開發中國家和弱勢國家，拖垮當地發展，也激起社會衝突。
報告指出：「大規模流離民眾的湧入還會掀起排外反應，即便在高收入國家亦然，而這會危及全球經濟成長所繫的共識。」
報告指出，近年來敘利亞與阿富汗難民北向朝歐洲湧入的情況受到媒體矚目，但不只於此，到去年底，土耳其、黎巴嫩、約旦等3個敘利亞鄰國，已收留了全部難民的27%，另有16%以巴基斯坦、伊朗為新家園。1050916
(中央社)
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