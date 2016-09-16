颱風影響 17日國5北上高乘載管制取消

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颱風馬勒卡來襲，中部以北及宜花警戒，高公局今晚宣布，取消明天下午3時到晚間8時的北上高乘載管制，仍將以匝道儀控調節主線流量。

中央氣象局說，明天清晨中颱馬勒卡暴風圈將觸及宜花陸地，考量宜蘭首當其衝，高公局今天晚上宣布，取消明天下午3時到晚間8時的北上高乘載管制，至於18日國5北上高乘載管制是否實施，將視明、後天狀況決定。

另外，考量颱風侵台時風力強，大客車不適合行駛路肩，為避免側風導致車輛偏移而發生危險，高公局也不實施開放路肩通行大客車措施，但仍會適時以匝道儀控調節主線流量。

高公局提醒，國5頭城至蘇澳為高架路段，颱風期間受風力影響較大，建議用路人改駛平面道路，以維護安全。1050916

(中央社)