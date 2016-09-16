北北基宣布明天停班停課 明象獅戰改自周日

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新莊棒球場原定明天舉行中信兄弟與統一獅之戰，但因馬勒卡颱風，北北基宣布停班停課，也確定延至周日舉行。(中時資料照 周鎮宇攝)

因馬勒卡颱風來襲，北北基明天宣布停班停課，原定新莊棒球場舉行的中信兄弟與統一獅之戰，確定延賽，將改到18日下午一點舉行一日雙重戰。

中職規定，只要颱風來襲，宣布停班停課，當地就會宣布延賽，北北基稍早就宣布明天停班停課一天，所以明天中信與統一的新莊戰，也被迫延賽，至於桃園的義大與桃猿交手，因桃園未宣布停班停課，將會繼續舉行，或視明天天氣狀況再做決定。

(中時電子報)