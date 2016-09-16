中信金融管理學院作東 台南15所大專校長齊聚交流

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中信金融管理學院主辦校長聯誼餐會，餐前各校校長合影，中信校長施光訓（前排左3）與台南市副市長顏純左（前排右2）並肩而坐，另一邊為成大校長蘇慧貞（前排左二）。（程炳璋攝）

郭贊東團長領軍的中信樂團現場演奏美妙樂章。（程炳璋攝）

台南區大專院校校長聯誼會今年由中辛金融管理學院主辦，15所學校校長齊聚交流，體認大學應該規劃接軌國際潮流的課程，協助學生迎接全球化浪潮，並討論各校資源共享與產學合作問題。

台南區大專院校校長聯誼餐敘已行之有年，今年由中信金融管理學院舉辦，包括成功大學校長蘇慧貞、台南大學校長黃宗顯、台南藝術大學校長詹景裕、長榮大學校長李泳龍、康寧大學校長黃宜純等皆一起出席。

大學受到少子化衝擊，私立學校體會尤甚，每位校長餐敘之間皆分享自身經營學校的經驗，例如創新課程內容、翻轉教學模式等。

康大校長黃宜純提到康寧利用校址鄰近科工區優勢，已與多家工廠洽談通識課程內容，大老闆們對美容按摩很有興趣，她認為可以帶回研究設計課程。

中信校長施光訓表示，學校除了以精緻金融領域為目標，亦強調運動體育、藝術人文的培育，落實學生全人教育。

中信校方還組成一支「中信樂團」，以大提琴、小提琴、電子琴等樂器，在餐會上現場演奏多首悠揚歌曲，每位校長們聽得相當陶醉。

每位校長席間洽談串聯台南大專院校校際網絡，將各校學習資源互相援助與合作，發揮一加一大於二的合作效益，拉近台南大學生與國際學生距離，接軌世界。

(中時)