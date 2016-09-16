澳股連5周收黑 創2年來最長周線跌勢

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周五澳股S&P／ASX 200指數反彈1.1％，收在5,296.70點，但周線跌落0.8％，寫下連續5周走跌，創2年來最長跌勢。過去數周該指數重挫4.3％，工業、能源、電信、電力類股表現敬陪末座，跌幅皆逾7％。金融與材料類股各跌近4％。

(工商)