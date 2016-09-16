拍片笑對百萬農損 農民轉身「游」稻田
強颱莫蘭蒂造成農作物損失慘重，花蓮玉里鎮農夫謝銘鍵「小劍劍」的水稻農田被連日豪雨侵襲，許多水稻都泡在水裡，損失超過100萬，他將農損狀況以詼諧風格拍攝短片，在臉書粉絲頁中分享，其中也不忘激勵自己說「我們農民沒有那麼容易被打敗」，吸引一萬多名網友按讚，為農民們打氣。
「農民真的是看天吃飯」謝銘鍵在影片中先是泡在水深至胸口的農田中指出，現在正逢水稻出穗期，水稻長期泡在水裡，會讓農民沒收成，其中片中為了證明稻米損失慘重，他還在「岸上」轉身以跳水進農田摘取泡水的稻米，並「游回」岸邊解釋。
「自己不要政府事後補助，只希望田裡作物能豐收」，謝銘鍵耕作13年裡就屬這次災情最慘重，30甲的地，有7甲田地淹水，昨天查看後，還有5甲地的水排不出去，損失預估超過100萬，看到稻米泡水，又無政府機關協助，心裡很難過。片中他也訪問其他農民，指出相關單位都說沒經費排水，儘管如此，他們最後仍呼口號「台灣農業加油」，以樂觀的心情面對。
花蓮縣府農業處長羅文龍表示，今天會同農政科長前往玉里鎮關心，他指出，謝銘鍵承租農地確實在低窪處，末端排水系統不理想，初步勘查後，應會先清淤沙石，挖渠道將水引到附近的秀姑巒溪，不讓稻田積水，但要解決整個排水設施，須由鎮公所、水利會、河川局共同會勘，因此須等連假過後再花時間了解。
(中時)
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