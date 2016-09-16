兩洋鐵路造價600億美元 祕魯潑冷水

祕魯新任總統近日訪問中國，連接大西洋與太平洋、貫穿祕魯及巴西的「兩洋鐵路」再受關注。儘管中祕雙方領導人在會後發布的聯合聲明列入雙方共同研究兩洋鐵路可行性，但祕魯卻對兩洋鐵路計畫潑冷水，稱中國提出的600億美元造價太貴，也會對環境造成破壞。

據稱，若以600億美元興建這條鐵路，將是世界上最為昂貴的基礎建設項目，甚至超越興建成本590億美元的中國三峽大壩。

(工商)