176安！王柏融平中職紀錄
因義大犀牛對Lamigo桃猿之戰進行延長賽，桃猿隊王柏融把握10局下打擊機會，適時擊出這場比賽第3支安打，本季累計176安，平了前興農牛洋將威納斯在2009年保持的中職單季最多安打紀錄，本季篤定寫下新高。
王柏融此役前9局擊出2支安打，累計安打數175支，由於隊友陳俊秀9局上敲出追平2分全壘打，兩隊進行延長賽，讓王柏融多了打擊機會。
10局下，王柏融對犀牛隊後援投手郭勝安，擊出軟弱無力的投手旁滾地球，結果郭勝安與二壘手林威廷都沒把球接到手套，形成「內野安打」，本季第176安誕生！未來每支安打都將為日後打者設下更高的追逐門檻。
(中時電子報)
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