助中信擊敗統一 許基宏：我回來了
中華職棒統一和中信今天在新莊交手，中信的許基宏在8局下打回超前分，助球隊以8比7獲勝，賽後榮獲MVP的他說，「我回來了，希望幫助球隊拿下總冠軍。」
許基宏是在8月20日和統一7-ELEVEn獅的比賽受傷，休息了將近1個月，在15日回到一軍行列，他今天除了8局下貢獻勝利打點外，3局下還揮出陽春全壘打。
今天2局上統一猛攻5分，一度取得5比1優勢，不過中信兄弟發揮韌性，從落後、追平、超前、被追平，最後以1分之差險勝。
中信兄弟先發投手艾迪頓（Nick Additon）此役投7局被敲8支安打掉5分自責分，另有3次四壞球、8次三振，賽後無關勝敗，後援的鄭凱文投2局掉2分自責分拿下勝投。
中信兄弟總教練吳復連表示，艾迪頓第2局掉了5分，第2局過後經過溝通，整個速度、控球就有好一點。
2局下中信追回3分，在比賽保有競爭力，吳復連認為，陳子豪當時3分打點、清壘的二壘安打相當關鍵。1050916
(中央社)
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