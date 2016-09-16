嘉義若列入颱風警戒區 阿里山將休園
中央氣象局發布中度颱風馬勒卡海上陸上颱風警報，嘉義林管處今晚表示，若嘉義縣被列入警戒範圍時，阿里山森林遊樂區將立即休園。
林管處表示，今年第16號颱風馬勒卡逐漸逼近台灣，中央氣象局今天上午已發布海上陸上颱風警報，目前阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區仍然開園服務遊客。
不過，林管處提醒遊客，如果有下列情形，阿里山森林遊樂區將立即休園，同時阿里山森林鐵路也將同步停駛：
一、發布陸上颱風警報且嘉義縣被列入警戒範圍時。
二、發布陸上颱風警報且阿里山氣象站24小時累積雨量達380毫米以上時。
三、交通部公路總局為預防危險而封路，經嘉義林區管理處預判旅遊安全風險提高時。
至於位於嘉義縣東石鄉的鰲鼓濕地森林園區，以及嘉義林區管理處所轄步道，於發布陸上颱風警報且嘉義縣市被列入警戒範圍時，將立即休園及封閉。
嘉義林管處呼籲民眾，颱風期間請儘量避免外出，如欲前往山區及森林遊樂區時，應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，提高警覺，注意自身及行車安全。1050916
(中央社)
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