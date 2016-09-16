俄下議院選舉選情冷 蒲亭號召民眾投票

俄國第7屆下議院選舉將在9月18日舉行，調查顯示有過半數民眾不感興趣。總統蒲亭公開號召民眾踴躍投票，表達對俄羅斯的關心。本次總共有14個政黨參選，以混合選舉制選出450席議員。

9月18日俄羅斯將迎來第7屆國會下議院（即國家杜馬，State Duma）選舉，俄羅斯總統蒲亭15日公布一段影片號召民眾出門投票。

蒲亭在影片中指出，目前所有競選活動皆已順利結束，每個參選的政黨都獲得公開、公平的競爭；在不同議題上皆有闡述自身立場及觀點的機會，並提出相應的解決之道，足夠選民們做出客觀的評價，以及比較各政黨和候選人的政見與言行。

蒲亭強調，只有選民才能決定國會未來的樣子，讓合適、誠實、有專業的人進國會，實踐選民意志、回應期待，並為俄羅斯利益做出最大努力。

他呼籲，不論各自立場為何，投票是所有公民的義務，展現「對國家未來的關心」，要民眾「做出決定、為俄羅斯而投」。

不過呼籲歸呼籲，俄羅斯人普遍對此次選舉漠不關心。7月份公布的調查報告指出，2011年國會下議院選舉時還有62%的受訪者會談論、聽聞選舉議題，此次選舉剩下45%，有52%的民眾對選舉毫無興趣。另外46%的受訪者對議員的工作內容一無所知，62%甚至對現今議員的工作抱持負面觀感。

近年俄羅斯受歐美制裁、油價大跌影響，經濟狀況惡化，然而當今政府卻無法有效扭轉頹勢。國會下議院由執政黨「統一俄羅斯」佔多數238席，其他在野黨，不僅無法發揮監督制衡功效，更多時候對於政府提出的法案均表支持，淪為議會橡皮圖章。

選舉時，這些反對黨會象徵性地代替選民對執政黨表示不滿，然而在議會中卻無法帶來任何改變。俄羅斯民眾普遍對於現今政府有著深刻的無力感。1050916

(中央社)