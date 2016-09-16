王力宏演唱會電影《火力全開》high翻多倫多

王力宏（右）的《火力全開》參加多倫多影展，他在世界首映會前走星光大道。（宏聲音樂提供）

王力宏（右）的電影首映會，父親特別到場支持。（宏聲音樂提供）

王力宏帶了台灣製作的月餅禮盒送給多倫多的歌迷影迷。（宏聲音樂提供）

華語流行樂壇巨星王力宏帶著耗資上億元台幣，花了4年精心打造的演唱會電影《火力全開》參加多倫多影展，台北時間，今天（16日）早上6點在可容納2000人的多倫多市內的威爾斯公主戲院大廳舉行世界首映。王力宏坐在廳內陪著來自全球的媒體、影評人及民眾觀影，感受觀眾每分每秒與影片節奏共同呼吸。

王力宏表示：「所有感動和好笑的地方觀眾都有熱烈反應，感動的地方靜默拭淚，好笑的地方鼓掌歡呼。這都說明這部電影是沒有語言、文化國界的，因為音樂就是世界的語言！」

電影放映結束後，觀眾起立鼓掌達3分鐘之久，伴隨熱烈歡呼聲，直到王力宏主動中斷，並現場演唱《依然愛你》、《心中的日月》、《落葉歸根》等3首歌，感謝影展單位和所有觀眾熱情支持；觀眾則是拿著手機錄影、歡呼，和王力宏大合唱，放映現場迴盪著華語中文歌曲，也讓《火力全開》成為今年多倫多影展官方安排最特別的一次映後活動。

之所以演唱這3首歌，王力宏別有用心。他表示，《依然愛你》是電影中最後一首歌曲，在播映結束後，他在現場親自演唱，讓觀眾延續對電影的感動；《心中的日月》是為了慶祝中秋節所準備。

《落葉歸根》對王力宏的意義更為深遠，他表示，多倫多距他長大的美國羅徹斯特只有60英哩車程，讓他倍感親切和懷念，王爸爸更是開了2個多小時的車，由羅徹斯特到多倫多，看兒子的演唱會電影首映，讓王力宏體會到家人的支持。

(旺報)